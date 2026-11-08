Arrestohet një 23 vjeçar, i dyshuar për 7 vjedhje në Prishtinë
Policia e Kosovës në Prishtinë ka njoftuar se kanë arrestuar një të dyshuar për kryerjen e shtatë vjedhjeve në Prishtinë. I dyshuari është V.H, 23 vjeçar, shtetas i Republikës së Kosovës. “Pas intervistimit të personit të dyshuar, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, është dërguar në mbajtje”, ka njoftuar Policia. /Lajmi.net/ Postimi i plotë:
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Policia e Kosovës në Prishtinë ka njoftuar se kanë arrestuar një të dyshuar për kryerjen e shtatë vjedhjeve në Prishtinë.
I dyshuari është V.H, 23 vjeçar, shtetas i Republikës së Kosovës.
“Pas intervistimit të personit të dyshuar, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, është dërguar në mbajtje”, ka njoftuar Policia. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: