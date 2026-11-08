Greva e punëtorëve të Infrakos, nesër ndërpritet qarkullimi i trenave
Qarkullimi i trenave në Kosovë pritet të pësojë ndërprerje të hënën, më 9 nëntor, si pasojë e grevës së paralajmëruar nga organizatat sindikale të Infrakos. Ndërmarrja Publike Trainkos ka njoftuar se treni me numër 4201, i cili niset nga Prishtina në orën 07:50, do ta ndërpresë qarkullimin në Fushë Kosovë. Kjo pasi Infrakos, menaxheri i…
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Qarkullimi i trenave në Kosovë pritet të pësojë ndërprerje të hënën, më 9 nëntor, si pasojë e grevës së paralajmëruar nga organizatat sindikale të Infrakos.
Ndërmarrja Publike Trainkos ka njoftuar se treni me numër 4201, i cili niset nga Prishtina në orën 07:50, do ta ndërpresë qarkullimin në Fushë Kosovë.
Kjo pasi Infrakos, menaxheri i infrastrukturës hekurudhore, pritet të ndalojë ofrimin e shërbimeve në orën 08:00.
Sipas njoftimit të Trainkos-it, pas këtij treni, të gjithë trenat e tjerë do të ndalojnë qarkullimin deri në normalizimin e situatës dhe rikthimin e shërbimeve infrastrukturore.
Trainkos ka kërkuar mirëkuptimin e udhëtarëve, duke theksuar se situata është jashtë mundësive të saj operative, ndërsa ka bërë të ditur se për çdo ndryshim të ri do të njoftojë me kohë.