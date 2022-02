Arrestohet 48 vjeçari në Ferizaj, rrahu babain e tij

Në lidhje me këtë, Policia ka marr veprimet e nevojshme dhe menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka arrestuar personin e dyshuar me inicialet R.H (M/K) i moshës 48 vjeçar, i cili kishte ushtruar dhunë fizike ndaj prindit të tij me inicialet H.H (M/K) i moshës 70 vjeçar, duke i shkaktuar lëndime trupore. Për këtë i njëjti ka pranuar tretman mjekësorë në Qendrën Emergjente në Ferizaj.

I dyshuari në këtë rast është shoqëruar në stacionin policor në Ferizaj dhe me vendim të Prokurorit të Prokurorisë Themelore në Ferizaj, i njëjti është dërguar në mbajtje për 48 orë, për procedura të mëtejme hetimore./Lajmi.net/