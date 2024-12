Arrestohen tre persona në Prishtinë, iu gjetën lloje të ndryshme të narkotikëve e parave Policia e Kosovës ka njoftuar se janë arrestuar tre persona të dyshimtë në Prishtinë. Gjatë kontrollit të të njëjtit janë gjetur dhe sekuestruar substancë e dyshuar narkotike, e llojit kokainë me peshë 0.3 gramë, një qese e mbushur me substancë narkotike e llojit marihuanë me peshë rreth 50 gramë, një telefon “Iphone” si dhe para…