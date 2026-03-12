Arrestohen dy persona, kryen vjedhje të rënda në disa zona të Prishtinës

Janë arrestuar dy persona në Prishtinë, pasi të njëjtit dyshohet se kanë kryer disa vjedhje të rënda në zona të ndryshme të kryeqytetit. Policia ka njoftuar se të dyshuarit janë një 47 dhe një 48-vjeçar dhe të njëjtit janë ndaluar për 48 orë. “Të dyshuarit A.D., 47 vjeç dhe H.M., 48 vjeç, janë arrestuar nën…

Lajme

12/03/2026 17:39

Janë arrestuar dy persona në Prishtinë, pasi të njëjtit dyshohet se kanë kryer disa vjedhje të rënda në zona të ndryshme të kryeqytetit.

Policia ka njoftuar se të dyshuarit janë një 47 dhe një 48-vjeçar dhe të njëjtit janë ndaluar për 48 orë.

“Të dyshuarit A.D., 47 vjeç dhe H.M., 48 vjeç, janë arrestuar nën dyshimin e bazuar për kryerjen e 27 veprave penale “Vjedhje e rëndë”. Gjatë zhvillimit të hetimeve janë siguruar prova materiale që mbështesin dyshimin e bazuar për përfshirjen e tyre në këto raste”.

“Po ashtu, janë realizuar kontrolle në vendbanimet e personave të dyshuar, ku janë sekuestruar prova materiale që ndërlidhen me veprat penale të dyshuara. Në kuadër të hetimit janë ndërmarrë edhe masa të tjera hetimore, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, me qëllim të identifikimit dhe ndriçimit të plotë të rasteve”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

March 12, 2026

Deliu-Kodra fajëson VV-në “për zgjedhjet e jashtëzakonshme”

March 12, 2026

3 miliardë euro investime kapitale në pesë vjet, Hoti: Ku janë...

March 12, 2026

Vjosa Osmani takon të ngarkuarën me punë të SHBA-së në Kosovë:...

March 12, 2026

Kongresmenë dhe senatorë amerikanë letër Rubios: Reduktimi i trupave amerikane në...

March 12, 2026

Trump minimizon rritjen e çmimeve të naftës: Kështu SHBA bën shumë para

March 12, 2026

Udhëheqësi Suprem i Iranit thotë se Ngushtica e Hormuzit duhet të...

Lajme të fundit

Deliu-Kodra fajëson VV-në “për zgjedhjet e jashtëzakonshme”

3 miliardë euro investime kapitale në pesë vjet,...

Vjosa Osmani takon të ngarkuarën me punë të...

Kongresmenë dhe senatorë amerikanë letër Rubios: Reduktimi i...