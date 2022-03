Arrestohen dy persona, dyshohet se dhunuan dhe keqtrajtuan një grua në Prizren

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, deri sa në lidhje me rastin është konsultuar edhe Prokurori i Shtetit, me vendim të së cilit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, shkruan lajmi.net.

Raporti i plotë nga policia:

Prizren 26.03.2022-02:50. Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovar nën dyshimin se kanë keqtrajtuar dhe dhunuar viktimën femër kosovare. Njësitë relevante policore kanë dalur në vendin e ngjarjes. Në lidhje me rastin është konsultuar prokurori i shtetit me vendim të së cilit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje, ndërsa viktima do të dërgohet në IML për ekzaminim mjekësor. Rasti vazhdon të hetohet. /Lajmi.net/