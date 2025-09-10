Arianit Koci reagon ashpër ndaj deputetëve: Po e hanë djersën e popullit më të varfër në Evropë
Avokati i njohur Arianit Koci ka reaguar me tone të ashpra ndaj deputetëve të Kuvendit të Kosovës, të cilët, sipas tij, po marrin rroga të plota pavarësisht faktit se nuk po e kryejnë punën për të cilën janë zgjedhur.
Në një postim të bërë në rrjete sociale, Koci ka thënë se është turp i madh që deputetët vazhdojnë të paguhen, ndërkohë që Kuvendi është jashtë funksionit prej muajsh, e populli – sipas tij – është në gjendje të rëndë ekonomike, transmeton lajmi.net.
“Turp! Turp! Turp! Po e hanë djersën e popullit më të varfër në Evropë,” shkruan ai, duke shtuar se qytetarëve që mezi mbijetojnë po u merren taksat për t’ua mbushur xhepat atyre që nuk po bëjnë asgjë.
Koci ka bërë thirrje që deputetët, së paku, ta dhurojnë një pjesë të rrogës për njerëzit në nevojë, duke e cilësuar këtë si një “minimum moral” që duhet ta përmbushin.
Ai u ka bërë thirrje edhe qytetarëve që të mos heshtin, por të kërkojnë llogari dhe të reagojnë publikisht:
“Nëse heshtim sot, nesër do të jetë edhe më keq.”
Në fund, avokati thekson se protestat dhe reagimet e tij nuk janë të kota, duke thënë se konsistenca dhe përsëritja e vazhdueshme e kërkesave është mënyra e vetme për të vepruar përballë politikanëve që kujdesen vetëm për interesin e tyre personal./lajmi.net/