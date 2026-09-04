Ardian Gjini thërret konferencë të jashtëzakonshme për media

Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, do të mbajë sot një konferencë të jashtëzakonshme për media në selinë e Aleancës. Sipas njoftimit të Aleancës, konferenca do të nisë në ora 16:30, ndërsa nuk janë bërë të ditura detaje lidhur me temën apo çështjet për të cilat Gjini do të deklarohet. “Ju njoftojmë se sot, me fillim…

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04/09/2026 15:25

Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, do të mbajë sot një konferencë të jashtëzakonshme për media në selinë e Aleancës.

Sipas njoftimit të Aleancës, konferenca do të nisë në ora 16:30, ndërsa nuk janë bërë të ditura detaje lidhur me temën apo çështjet për të cilat Gjini do të deklarohet.

“Ju njoftojmë se sot, me fillim në ora 16:30, kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, do të mbajë konferencë të jashtëzakonshme për media në selinë e Aleancës”, thuhet në njoftimin e Aleancës.

Konferenca vjen pasi zyrtarisht është thirrur vazhdimi i seancës konstituive./Lajmi.net/

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