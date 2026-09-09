Apple prezanton iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, iPhone Duo, AirPods 5 dhe Apple Watch të rinj
Apple ka prezantuar sonte gjeneratën e re të produkteve, duke sjellë disa prej ndryshimeve më të mëdha në historinë e kompanisë. Në qendër të vëmendjes ishin iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max dhe surpriza e madhe – iPhone Duo. Eventi i Apple ka sjellë gjithashtu gjeneratën e re të AirPods 5 dhe modelet e…
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Apple ka prezantuar sonte gjeneratën e re të produkteve, duke sjellë disa prej ndryshimeve më të mëdha në historinë e kompanisë. Në qendër të vëmendjes ishin iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max dhe surpriza e madhe – iPhone Duo.
Eventi i Apple ka sjellë gjithashtu gjeneratën e re të AirPods 5 dhe modelet e reja të Apple Watch, me kompaninë që synon të forcojë edhe më shumë ekosistemin e saj.
iPhone 18 Pro dhe Pro Max
Modelet iPhone 18 Pro dhe 18 Pro Max vijnë me çipin e ri A20 Pro, performancë më të lartë dhe përmirësime të rëndësishme në sistemin e kamerave.
Apple ka avancuar fotografimin me kamera 48 megapikselë dhe teknologji të reja për kontrollin e dritës dhe fokusit. Kompania premton gjithashtu autonomi më të madhe të baterisë.
iPhone 18 Pro nis nga 1,199 dollarë, ndërsa iPhone 18 Pro Max nga 1,299 dollarë në SHBA.
Porositë paraprake nisin më 12 shtator, ndërsa pajisjet dalin në shitje më 18 shtator.
iPhone Duo – surpriza e madhe
Por risia që tërhoqi më së shumti vëmendjen ishte iPhone Duo, telefoni i parë i palosshëm i Apple.
Pajisja hapet për të ofruar një ekran të madh rreth 7.6 inç, ndërsa në gjendje të mbyllur funksionon si një telefon tradicional.
Apple e ka ndërtuar Duo si një pajisje premium, me trup shumë të hollë dhe mekanizëm të avancuar palosjeje. Pajisja mbështet gjithashtu Apple Pencil, duke e afruar më shumë me përvojën e iPad-it.
Çmimi fillestar është rreth 1,999 dollarë, ndërsa shitjet pritet të nisin në tetor.
AirPods 5 me ANC
Apple prezantoi edhe AirPods 5, me përmirësime në cilësinë e zërit dhe anulimin aktiv të zhurmës.
Gjenerata e re sjell Active Noise Cancellation, Adaptive EQ dhe funksione të reja të lidhura me inteligjencën artificiale, përfshirë edhe përkthimin në kohë reale.
AirPods 5 synojnë të ofrojnë një përvojë më të avancuar audio pa humbur dizajnin e hapur që karakterizon serinë.
Apple Watch bëhet edhe më inteligjent
Në event u prezantuan edhe modelet e reja të orëve inteligjente të Apple, me Apple Watch Series 12 dhe Apple Watch Ultra 4.
Modelet e reja sjellin sensorë të përmirësuar dhe funksione të reja për monitorimin e aktivitetit fizik dhe të dhënave shëndetësore.
Ultra 4 mbetet modeli më i avancuar i Apple për sport, aventura dhe përdorim në ambiente të jashtme.
Apple synon një epokë të re
Me iPhone 18 Pro dhe Pro Max, por sidomos me iPhone Duo, Apple po tenton të hapë një kapitull të ri në dizajnin e iPhone.
Nëse Duo arrin suksesin që Apple pret, telefoni i palosshëm mund të bëhet një nga produktet më të rëndësishme të kompanisë në vitet e ardhshme.
Apple kështu nuk po sjell vetëm një gjeneratë të re iPhone, por po tenton të ndryshojë mënyrën se si përdoruesit e shohin telefonin premium.