Qeveria e Kosovës mblidhet nesër, nuk dihet rendi i ditës

Nesër, (30 shtator), pritet të mbahet mbledhja e Qeverisë së Kosovës. Mbledhja do të nis në orën 10:00 në ndërtesën e Qeverisë. ZKM nuk ka njoftuar se çka do të ketë në rend dite.

Lajme

29/09/2026 23:17

Nesër, (30 shtator), pritet të mbahet mbledhja e Qeverisë së Kosovës.

Mbledhja do të nis në orën 10:00 në ndërtesën e Qeverisë.

ZKM nuk ka njoftuar se çka do të ketë në rend dite.

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