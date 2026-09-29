Qeveria e Kosovës mblidhet nesër, nuk dihet rendi i ditës Nesër, (30 shtator), pritet të mbahet mbledhja e Qeverisë së Kosovës. Mbledhja do të nis në orën 10:00 në ndërtesën e Qeverisë. ZKM nuk ka njoftuar se çka do të ketë në rend dite. Lajme 29/09/2026 23:17 Nesër, (30 shtator), pritet të mbahet mbledhja e Qeverisë së Kosovës. Mbledhja do të nis në orën 10:00 në ndërtesën e Qeverisë. ZKM nuk ka njoftuar se çka do të ketë në rend dite. Artikuj të ngjashëm September 29, 2026 Parashikimi i motit për të mërkurën September 29, 2026 ”Nuk pres sukses, zgjedhjet në nëntor”, Peci: VV do të insistojë... September 29, 2026 Hamza i prerë: Pa u kryer ligji s’ka biseda për Presidentin,... September 29, 2026 Emiratet konfirmojnë takimin sekret mes Netanyahut dhe presidentit të Emirateve... September 29, 2026 Në ditët e fundit të afatit, ish-marinsi amerikan kërkon vëllanë në... September 27, 2026 Trump refuzon propozimin për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, Irani thotë... Lajme të fundit Parashikimi i motit për të mërkurën ”Nuk pres sukses, zgjedhjet në nëntor”, Peci: VV... Hamza i prerë: Pa u kryer ligji s’ka... Cali dërgon mesazh emocionues nga Haga për protestuesit në Kosovë