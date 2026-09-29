Aksident mes dy motoçikletave në Prishtinë, tre persona të lënduar

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në kryeqytet. Në këtë aksident janë përfshirë dy motoçikleta dhe janë lënduar tre persona. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë në Prishtinë, Enis Pllana. “Një aksident trafiku ka ndodhur në orët e mbrëmjes në rrugën ‘Jusuf Gërvalla’ në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë dy motoçikleta. Tre persona kanë…

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29/09/2026 22:43

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në kryeqytet.

Në këtë aksident janë përfshirë dy motoçikleta dhe janë lënduar tre persona.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë në Prishtinë, Enis Pllana.

“Një aksident trafiku ka ndodhur në orët e mbrëmjes në rrugën ‘Jusuf Gërvalla’ në Prishtinë. Në aksident janë përfshirë dy motoçikleta. Tre persona kanë mbetur të lënduar”, ka thënë Pllana.

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