Bajrami kërkon përgjegjësi për rrugën Prishtinë-Podujevë: Kurti premtoi përfundimin në vitin 2022

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami ka kërkuar përgjegjësi që ende nuk ka përfunduar rruga magjistrale Prishtinë-Podujevë. Në një postim në rrjetin social Facebook, Bajrami ka rikthyer premtimin e kryeministrit të vendit, Albin Kurti, që kishte thënë se kjo rrugë do të përfundonte në vitin 2022. Gjashtë vjet e mbi 20 miliardë euro,…

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21/10/2026 11:23

Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami ka kërkuar përgjegjësi që ende nuk ka përfunduar rruga magjistrale Prishtinë-Podujevë.

Në një postim në rrjetin social Facebook, Bajrami ka rikthyer premtimin e kryeministrit të vendit, Albin Kurti, që kishte thënë se kjo rrugë do të përfundonte në vitin 2022.

Gjashtë vjet e mbi 20 miliardë euro, Bajrami i ka konsideruar të humbura.

“Më 2 nëntor 2021, Albin Kurti premtoi se rruga Prishtinë – Podujevë do të përfundonte në vitin 2022. Sot, gati pas pesë vitesh rruga ende nuk ka përfundu. Gjashtë vjet e mbi 20 miliardë Euro buxhet të humbura pa lënë asnjë shënjë në këtë vend. Përgjegjësi”, ka shkruar deputetja e LDK-së.

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