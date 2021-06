Anthony Joshua thotë se nuk kishte dëgjuar asnjëherë për racizmin dhe çka nënkupton e mësoi vitin e kaluar

Boksieri, 31 vjeç, tregoi se si ai kurrë nuk ka dëgjuar për racizmin dhe ai e mësoi atë gjatë protestave që u zhvilluan verën e kaluar, transmeton lajmi.net.

Duke folur me Jourdan Dunn në British Vogue, ai tha: “Duke u rritur, mamaja dhe babai im nuk më thanë, “Ti e di bir, ka një gjë të quajtur racizëm, e cila ka të bëjë me ngjyrën e lëkurës tënde, dhe si një e zezë e re, djali afrikan, do të përballesh me disa situata. Nuk më është dhënë ai fjalim, kështu që kam mësuar më shumë rreth racizmit gjatë lëvizjes Black Lives Matter, nëse jam plotësisht i sinqertë dhe e ndiej se është diçka për të cilën do ta mësoj djalin tim më shumë”.

Kur u pyet nëse ai kishte përjetuar ndonjëherë racizëm duke u rritur, Anthony tha: “Askush nuk tha asgjë në fytyrën time. Ndonjëherë mund të shihja diçka të pikturuar me llak në mur. E dini, shenja të caktuara dhe gjëra të tilla si kjo. Por askush nuk do të thoshte kurrë asgjë. Unë kam qenë me fat në atë kuptim. Ne kemi shumë njerëz të arsimuar në komunitetin tonë, por kemi tendencë t’i shohim të famshmit, atletët, modelet tona si zëdhënësit tanë. Kështu që unë patjetër, patjetër që gjithmonë do të flas. Racizmi, kundër të gjithë njerëzve, duhet të dëbohet. Unë dua t’i them djalit tim që kemi luftuar për çështjet në mënyrë që të mos duhet të luftosh më.”

Anthony, diskutoi gjithashtu idenë e ‘maskulinitetit toksik’ dhe burrat që ndiejnë presion për të vepruar në një mënyrë të caktuar dhe për të mos treguar cenueshmëri. Sportisti tha se ai ka mënyrat e tij të ‘trajtimit të gjërave’ dhe nganjëherë ‘e mbyll atë’.

Ai tha: “Unë nuk mund të flas në emër të mbretërisë alfa, unë mund të flas vetëm për përvojat e mia personale. Unë kam mënyrat e mia për t’u marrë me gjërat – ndonjëherë e mbyll atë. Sepse nuk dua ta tregoj aspak atë dobësi. Unë merrem me presionet e mia. Dhe nganjëherë është e vështirë, sepse ata të shikojnë si: “Oh ai nuk tregon asnjë dobësi. Ndoshta ai mund të merret me më shumë”, dhe pastaj të gjithë vijnë tek ju me problemet e tyre. Dhe pastaj është faza ku është si, mirë, kush më ndihmon me timen?”

I pyetur nëse ka presion për të ‘jetuar deri në të qenit i pathyeshëm’, Anthony u përgjigj: “Ka, por ky është motivimi. Kjo është ajo që të nxjerr nga shtrati në mëngjes. Sepse askush nuk është i pathyeshëm. Prova dhe gabimi është ajo që të bën të shkëlqyeshëm. Unë kam qenë i rrahur më parë. Unë kam qenë i vendosur më parë. Ka qenë e vështirë, por përpjekja për t’u bërë më mirë dhe për të ndërtuar atë pathyeshmëri rreth meje është ajo që më jep motivim. Askush nuk dëshiron të fitojë më shumë se unë, apo jo?”, përfundoi Joshua./Lajmi.net/