Analizë: a po përfundon epoka e makinave dizel?

Kjo vjen ndërsa shifrat zbulojnë se numri i makinave me naftë në shitje në Mbretërinë e Bashkuar është gati përgjysmuar në pesë vitet e fundit, shkruan “AutoCar”, transmeton lajmi.net.

Përzgjedhja e Renault është aq drastike sa, deri në fund të këtij viti, vetëm një nga modelet e saj (hatchback) do të ofrojë një motor dizel. SUV Kadjar nuk mund të porositet më si një naftë, ndërsa versione të tilla të superminit Clio dhe Captur crossover nuk do të jenë në dispozicion pas vitit 2021.

Në fillim të këtij muaji, Ford hodhi motorët me naftë nga diapazoni Fiesta për shkak të marrjes së tyre më pak se 3% të shitjeve, ndërsa edhe flota-miqësore Mazda 6 do të bëhet vetëm me benzinë ​​në fund të këtij viti.

Të dhënat e marra zbulojnë se kishte 493 variante naftë në dispozicion për t’u blerë në Mbretërinë e Bashkuar në nëntor 2015. Kjo shifër ka rënë në 267 sot dhe po vazhdon të bjerë.

Disa marka, të tilla si Alfa Romeo dhe Jaguar, kanë rritur gamën e tyre të ofertave me naftë gjatë asaj periudhe, por ato janë në një pakicë dërrmuese.

Disa nga këto pika nuk janë për t’u habitur. Prodhuesit duke përfshirë Porsche, Toyota, Volvo dhe shumica e markave të Fiat Chrysler Automobiles ose kanë hedhur plotësisht versionet me naftë ose synojnë të largohen prej tij gjatë dy viteve të ardhshme. Por edhe ata që më parë kanë qëndruar pranë karburantit kanë hedhur variante, duke përfshirë BMW, Vauxhall dhe shumicën e markave të Grupit Volkswagen.

Mercedes-Benz është marka e vetme e madhe gjermane që ka ruajtur ofertat e saj me naftë në gjysmë dekadën e kaluar. Shefi ekskluziv, Ola Källenius tha vitin e kaluar se ai ishte “optimist me kujdes” për të ardhmen e karburantit, duke vënë në dukje se ai ofron një përfitim ekonomie 15-20% mbi benzinën.

Sidoqoftë, Mercedes është një treg i jashtëm kur shikoni trendet më të gjera të tregut. Të dhënat nga Shoqëria e Prodhuesve dhe Tregtarëve të Motorëve tregojnë se nga 1.244 milion makina të reja të shitura në MB në vitin 2020, vetëm 209,000 kanë qenë naftë.

Pjesa e tregut të Diesel është ulur në vetëm 16.8% deri më tani këtë vit, nga 25.7% në 2019. Pesë vjet më parë, ai kishte një prekje nën gjysmën e tregut.

Nga ana e blerësve privatë, qëndrimet e publikut ndaj karburantit kanë ndryshuar në mënyrë dramatike, të përforcuara nga përpjekjet e vazhdueshme të qeverisë dhe autoritetit lokal për të hequr automjetet më të vjetra me naftë nga zonat urbane dhe për të promovuar alternativa më pak ndotëse. /Lajmi.net/