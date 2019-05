Analiza e lojës së Busquets ndaj Liverpool do t’iu lë pa fjalë – Truri i skuadrës

Barcelona ia doli që të fitonte ndeshjen e parë gjysmëfinale me rezultatin 3:0, në një ndeshje ku të gjithë panë shkëlqimin e Lionel Messi.

Anash performancës së jashtëzakonshme të Leo Messit, ishte edhe Sergio Busquets ai që kreu një punë të madhe, e që me gjasë iku pa u vërejtur.

Para së të përcjellim më poshtë videon e lojës së Busquets, ua kujtojmë fjalinë e famshme “Nëse shikon ndeshjen, nuk e sheh Busquetsin. Nëse shikon Busquetsin, e shikon të gjithë ndeshjen”.

Lojtari në mënyrë gjeniale sheh të gjitha hapësirat që të tjerët nuk i shohin dhe i jep lojës drejtimin që i shkon përshtati skuadrës së tij.

Në ndeshjen kundër Liverpool, statistikat e tij ishin: Duelet një kundër një 100%, ndërhyrjet e fituara 100%, saktësia në pasime 91%, topat e rikuperuar 11, topat e vjedhur 3, pastrimet nga zona 3.

Tani, më poshtë shikojeni videon me detajet e paraqitjes së spanjollit në ndeshjen kundër Liverpool, në ‘Camp Nou’. /Lajmi.net/



Sergio Busquets performance vs Liverpool today defines why the best players on the planet are the most intelligent ones. "You watch the game, you don't see Busquets, you watch Busquets, you see the whole game". Effective, intelligent & disciplined in his decision making.#BARLIV pic.twitter.com/CUVo9DBfRO

— Football Analysis (@obsessfooty) May 2, 2019