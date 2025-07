Bajrami reagon për vdekjen e 27 vjeçarit në Lipjan: Hetimi të zhvillohet pa vonesë, duhet të ketë edhe përgjegjësi politike

“Përveç përgjegjësisë individuale, duhet të ketë edhe përgjegjësi politike, deri te deputeti Kurti, i cili vazhdon të mbajë pozitën e kryeministrit në kundërshtim me ligjin. Ne kemi përkrahur dhe do të përkrahim kërkesat e ligjshme të Policisë së Kosovës për kushte më të mira pune dhe mbështetje institucionale, por njëkohësisht do të kërkojmë llogari dhe zbatim të ligjit!”, ka thënë Bajrami. /Lajmi.net/