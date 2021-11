Ana Kabashi josh fansat duke theksuar linjat trupore në veshje sportive

Këngëtarja përveq muzikës, ajo merr vëmendje dhe përfolet shumë për paraqitjen e saj që e bën në rrjetet sociale, shkruan lajmi.net.

Ajo vazhdimisht poston imazhe nga përditshmëria e saj, ndërkohë fokusi i saj kryesor është fiziku i tonifikuar.

Edhe së fundi ajo ka postuar imazhe në të cilat ka postuar imazhe ku duken format e saj më perfekt se kurrë.

Ajo pozoi në veshje të ngushta sportive, të cilat i kombinoi me një xhaketë të zezë, atlete të verdha dhe çorape të gjata. Me flokët të gjata në formë valëzimi dhe grim të thjeshtë, këngëtarja e njohur dukej sa joshëse, aq edhe me stil.

Ndërkohë, të shumta ishin edhe komentet që pranoi nga ana e fansave të saj./Lajmi.net/