Ana e shëmtuar e marshit: Parkingu ishte falas sot, por disa qytetarë i parkuan veturat në rreth rrotullimin mbi stadiumin “Fadil Vokrri”

Sot u mbajt “Marshi për Liri”, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë. Një numër i madh i qytetarëve morën pjesë, transmeton lajmi.net. Komuna e Prishtinës për të lehtësuar pjesëmarrjen e qytetarëve mori vendim që Trafiku Urban dhe parkingjet sot të jenë falas. Përkundër që ishin falas parkingjet, disa qytetarë vendosën…

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12/09/2026 18:15

Sot u mbajt “Marshi për Liri”, në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.

Një numër i madh i qytetarëve morën pjesë, transmeton lajmi.net.

Komuna e Prishtinës për të lehtësuar pjesëmarrjen e qytetarëve mori vendim që Trafiku Urban dhe parkingjet sot të jenë falas.

Përkundër që ishin falas parkingjet, disa qytetarë vendosën që veturat e tyre t’i parkojnë vend e pavend.

Në një foto të publikuar nga një qytetarë në Facebook, veturat shihen të parkuara mbi rreth rrotullimin, që gjendet mbi parkingun e madh të qytetit, mbrapa stadiumit “Fadil Vokrri”.

Pak metra më poshtë, këta qytetarë do të mund të parkoheshin në mënyrë të rregullt pa e dëmtuar gjelbërimin që gjendet tek rreth rrotullimi./lajmi.net/

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