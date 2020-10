Ambasadori rus në Serbi: Marrëdhëniet bilaterale dhe Kosova në fokus të vizitës së Lavrovit në Beograd

Ambasadori rus në Serbi, Alexander Botsan-Kharchenko ka thënë se vizita e Sergei Lavrovit, ministër i jashtëm i Rusisë në Serbi do të përqendrohet në bashkëpunimin dypalësh, situatën në rajon dhe çështjen e Kosovës.

Diplomati rus i tha Tanjug se Lavrov do të mbërrijë në Beograd të mërkurën, 28 tetor, pasdite, kur, siç thotë ai, do të takohet me Presidentin Serb Aleksandar Vuçiq.

Në përfundim se pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Ëashingtonit, kishte shumë spekulime në lidhje me marrëdhëniet “e prishura” midis Beogradit dhe Moskës, të cilat ai vetë i ka mohuar vazhdimisht, ai theksoi se nuk ka shqetësime dhe se marrëdhëniet politike midis dy vendeve po zhvillohen në mënyrën më të mirë.

Sipas tij, kjo dëshmohet nga bisedat e shpeshta telefonike midis presidentëve Putin dhe Vuçiq, të cilat sipas tij” çdo herë japin një shtysë dhe udhëzime të reja për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis dy vendeve”.

Të enjten, kreu i diplomacisë ruse do të marrë pjesë në ceremoninë me rastin e përfundimit të punimeve në mozaikun e tempullit të Shën Savës. /kk/