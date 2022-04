Ambasadori kosovar në Gjermani: Putini po e thërret Vuçiqin të konsultohet me të

Ajeti reagimin e ka bërë me anë të një postimi në llogarinë zyrtare të tij në ‘Twitter’, duke thënë se Putini po e konsulton, siç e quan ai, aleatin e tij, Vuçiqin, shkruan lajmi.net.

“Në kohët kur bota është e tronditur me veprimet e tmerrshme të Rusisë kundër Ukrainës , presidenti Putin i drejtohet aleatit të tij në Serbi për konsultime, vend që është në proces të anëtarësimit në BE”, shkruan Ajeti.

In times where the world is shocked with horrific actions of Russia 🇷🇺 against Ukraine 🇺🇦, president Putin reaches out to his allie in Serbia 🇷🇸 for consultations, a country that is in process of becoming EU member state#StandWithUkraine https://t.co/z1JfVGmsqZ

