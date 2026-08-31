Ambasadori i Gjermanisë shkon në selinë e Aleancës, takohet me Gjinin
Kryetari i Aleancës Ardian Gjini, ka zhvilluar një takim me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph. Gjini ka bërë të ditur se takimi ishte në kuadër të një bisede miqësore, ku temë e diskutimit ishin zhvillimet politike në vend. Përmes një postimi, Gjini ka shprehur mirënjohje për ambasadorin Rudolph për angazhimin e tij personal,…
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Kryetari i Aleancës Ardian Gjini, ka zhvilluar një takim me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph.
Gjini ka bërë të ditur se takimi ishte në kuadër të një bisede miqësore, ku temë e diskutimit ishin zhvillimet politike në vend.
Përmes një postimi, Gjini ka shprehur mirënjohje për ambasadorin Rudolph për angazhimin e tij personal, si dhe për mbështetjen e vazhdueshme të Gjermanisë ndaj Kosovës.
“Me Ambasadorin Rudolph biseduam për zhvillimet politike në vend, ndërsa e falënderova për angazhimin e tij personal dhe të Gjermanisë ndaj Kosovës, si një nga partnerët tanë më të rëndësishëm dhe mbështetësit e vazhdueshëm të zhvillimit të vendit tonë”, ka shkruar Gjini.