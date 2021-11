Ambasadori i Gjermanisë për sulmin në Gllogjan: Autorët duhet të sillen para drejtësisë

Rohde në një postim në Twitter ka thënë se autorët duhet të sillen sa më parë para drejtësisë, shkruan lajmi.net.

Ai u ka shprehur ngushëllime familjarëve të viktimave teksa i ka uruar shërim nxënësit të plagosur.

Postimi i plotë i Rohdes:

I tronditur nga ky sulm i dhunshëm në autobusin e studentëve. Autorët duhet të sillen para drejtësisë. Ngushëllimet e mia më të thella për familjet dhe miqtë. I uroj shërim të shpejtë të lënduarve. /Lajmi.net/

Shocked by this violent attack on the student bus. Perpetrators must be brought to justice. My deepest condolences to the families & friends. I wish a speedy recovery to the injured

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) November 27, 2021