Ambasadori hungarez në Kosovë e paraqet programin e Presidencës hungareze të Këshillit të BE-së

Plani në fjalë përfshin një mori pikash për Ballkanin Perëndimor duke filluar nga zgjerimi, siguria dhe stabiliteti.

“Ambasadorja e Hungarisë Béla Bozsik prezantoi sot programin e Presidencës hungareze të Këshillit të BE-së, e cila zgjat deri në dhjetor 2024, para përfaqësuesve të shteteve anëtare në Kosovë”, ka thënë Szunyog.

Hungary’s Ambassador Béla Bozsik presented today the program of the 🇭🇺 Hungarian Presidency of the Council of the EU, which runs until December 2024, to representatives of 🇪🇺 Member States in #Kosovo.

