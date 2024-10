Ambasadori Hovenier i lumtur për vizitën e Ndihmës Sekretarit O’Brien në Kosovë

Para takimit me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, Hovenier postoi fotografi krah O’Brien, ku tha se po pret me padurim që ai të angazhojë biseda me zyrtarët kosovarë për çështjet kyçe bilaterale.

“Kënaqësi të mirëpres Ndihmës Sekretarin O’Brien gjatë vizitës së tij të parë në Kosovë në rolin e tij aktual. Presim me padurim që të angazhojmë biseda me zyrtarët kosovarë për çështjet kyçe bilaterale dhe të ritheksojmë përkushtimin e Amerikës ndaj popullit të Kosovës”, ka shkruar ambasadori amerikann.

E pak minuta më parë në Qeverinë e Kosovës kanë arritur O’Brien dhe ambasadori Hovenier.

Ata kanë filluar takimin me kryeministrin Kurti./Lajmi.net/

Pleased to welcome @StateEUR Assistant Secretary O’Brien for his first visit to Kosovo in his current role. We look forward to engaging conversations with Kosovan officials on key bilateral issues and reiterating the commitment of the 🇺🇸 to the people of 🇽🇰. pic.twitter.com/OnxdvWKDJK

— Ambassador Jeff Hovenier (@USAmbKosovo) October 21, 2024