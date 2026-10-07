Ambasadori francez uron Shiroka-Pulën, shpreh gatishmërinë për thellimin e bashkëpunimit me Kosovën
Ambasadori francez në Kosovës, Jean-François Huchet ka mirëpritur zgjedhjen e presidentes së re të vendit, Justina Shiroka – Pula. Në njoftim e ambasadës, shtohet se ambasadori Huchet i ka uruar suksese e presidentes së vendit. “Ambasadori i Francës në Kosovë, Jean-François Huchet, e mirëpret ngrohtësisht zgjedhjen e Presidentes së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, dhe i uron…
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Ambasadori francez në Kosovës, Jean-François Huchet ka mirëpritur zgjedhjen e presidentes së re të vendit, Justina Shiroka – Pula.
Në njoftim e ambasadës, shtohet se ambasadori Huchet i ka uruar suksese e presidentes së vendit.
“Ambasadori i Francës në Kosovë, Jean-François Huchet, e mirëpret ngrohtësisht zgjedhjen e Presidentes së Kosovës, Justina Shiroka-Pula, dhe i uron shumë suksese në përgjegjësitë e saj të reja.
Franca pret me padurim të punojë me Presidenten Shiroka-Pula dhe të zhvillojë më tej bashkëpunimin ndërmjet Francës dhe Kosovës”, thuhet në njoftim.