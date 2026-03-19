Ambasadori britanik shkon në veri për të takuar Listën Serbe, thotë se ishin konstruktivë për Ligjin për të Huajt

Lajme

19/03/2026 20:59

Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka zhvilluar sot një seri takimesh në Mitrovica e Veriut, të cilat i ka cilësuar si konstruktive dhe me rëndësi për bashkëpunimin institucional dhe komunitar në këtë pjesë të vendit.

Përmes një postimi në Facebook, ai bëri të ditur se ka takuar përfaqësuesit e Lista Serbe, si dhe një takim me kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut.

Hargreaves i përgëzoi ata për siç thotë ai rolin konstruktiv në arritjen e marrëveshjes së fundit lidhur me Ligjin për të Huajt, duke i inkurajuar të vazhdojnë angazhimin për t’u mundësuar qytetarëve qasje në të drejtat e tyre.

Po ashtu, Ambasadori britanik theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit për zbatimin efektiv të politikave që prekin jetën e përditshme të qytetarëve, duke nënvizuar nevojën për përfshirje dhe përgjegjësi institucionale.

“Sot në Mitrovicën e Veriut pata një shkëmbim konstruktiv mendimesh me përfaqësuesit e Listës Serbe dhe një takim të vlefshëm me Kryetarin e Bashkisë së Mitrovicës së Veriut. I përgëzova për rolin e tyre konstruktiv në marrëveshjen e fundit për Ligjin për të Huajt dhe i inkurajova në angazhimin e tyre për të ndihmuar qytetarët të përfitojnë nga të drejtat e tyre. Isha ​​gjithashtu mirënjohës për mundësinë për të vizituar Kishën e Shën Dimitrit, ku biseduam me Atin Gjorgje dhe fituam një pasqyrë më të thellë të perspektivave të komunitetit lokal”, ka shkruar ai në Facebook.

Artikuj të ngjashëm

March 19, 2026

Aksident i rëndë në Pestovë, dyshohet për një person të vdekur

March 19, 2026

Ligji për të huajt, Kurti e Sveçla s’japin detaje sa dokumente...

March 19, 2026

Namazi i Fitër Bajramit falet në 06:18

March 19, 2026

Trump thotë se lufta me Iranin po ecën shumë më shpejt...

March 19, 2026

Kallas bën thirrje për fundin e luftës në Lindjen e Mesme

March 19, 2026

Kompania fshin të gjitha gjurmët pas aksidentit që la 4 të vdekur në Vjenë

Lajme të fundit

Aksident i rëndë në Pestovë, dyshohet për një person të vdekur

Ligji për të huajt, Kurti e Sveçla s’japin...

Namazi i Fitër Bajramit falet në 06:18

Ish-diplomati amerikan: Nëse SHBA redukton trupat në KFOR...