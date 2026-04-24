Ambasadori britanik: Rexhep Qosja, figurë e madhe e historisë dhe një shkrimtar i madh

24/04/2026 17:37

Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves, ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të akademikut Rexhep Qosja, duke vlerësuar lart figurën dhe veprën e tij.

Përmes një postimi në Facebook, Hargreaves ka shkruar se Qosja ishte një figurë e rëndësishme e historisë së afërt të Kosovës dhe një shkrimtar i madh.

“Rexhep Qosja ka qenë një figurë e rëndësishme e historisë së afërt të Kosovës dhe një shkrimtar i madh. Puna e tij do të ndihmojë në formimin e mendjeve dhe kontributeve të brezave që do të vijnë. Ngushëllimet e mia të sinqerta familjes, kolegëve dhe lexuesve të tij në të gjithë Kosovën dhe rajonin”, ka shkruar ambasadori britanik.

Artikuj të ngjashëm

April 24, 2026

Rriten kapacitetet, zyrtarët policorë për dronë dhe antidronë përfundojnë trajnimin...

April 24, 2026

Abrashi: VV-ja ka bërë propozime për presidentin, opozita po bllokon procesin

April 24, 2026

Ambasada amerikane për vizitën e Whitaker në Tiranë: Përcolli mesazhin e...

April 24, 2026

​Qumështarët ankohen te tre ministra se importuesit po u nxjerrin telashe

April 24, 2026

Netanyahu zbulon se në fund të vitit 2024 ishte diagnostifikuar me...

April 24, 2026

Macron njofton tërheqjen nga politika pas përfundimit të mandatit në 2027

Lajme të fundit

Rriten kapacitetet, zyrtarët policorë për dronë dhe antidronë...

Yamal e mposht Muriqi në çmimin e futbollistit të muajit prill në La Liga

Abrashi: VV-ja ka bërë propozime për presidentin, opozita po bllokon procesin

Ambasada amerikane për vizitën e Whitaker në Tiranë:...