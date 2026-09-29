Ambasadori britanik: Platforma e re do t’i bëjë shërbimet publike më të qasshme për të gjitha komunitetet në Kosovë
Ambasadori i Britanisë së Madhe, Jonathan Hargreaves, ka marrë pjesë sot në një takim ku është bërë dorëzimi i Platformës së Informacionit dhe Shërbimeve për Komunitetet. Ambasadori britanik ka thënë se Qeveria e Kosovës ka rritur angazhimin e saj ndaj komuniteteve, identitetve e gjuhëve të ndryshme. “Qeveria e Kosovës ka përforcuar angazhimin e saj ndaj…
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Ambasadori i Britanisë së Madhe, Jonathan Hargreaves, ka marrë pjesë sot në një takim ku është bërë dorëzimi i Platformës së Informacionit dhe Shërbimeve për Komunitetet.
Ambasadori britanik ka thënë se Qeveria e Kosovës ka rritur angazhimin e saj ndaj komuniteteve, identitetve e gjuhëve të ndryshme.
“Qeveria e Kosovës ka përforcuar angazhimin e saj ndaj komuniteteve, identiteteve dhe gjuhëve të ndryshme. Shërbimet publike funksionojnë më mirë kur të gjithë mund të kenë qasje në informacionin që kuptojnë dhe u besojnë. Kjo platformë do të ndihmojë në afrimin e institucioneve me qytetarët, duke i bërë shërbimet më të arritshme dhe gjithëpërfshirëse për të gjitha komunitetet”, ka shkruar Ambasadori britanik.
“Dorëzimi i sotëm i Platformës së Informacionit dhe Shërbimeve për Komunitetet ka të bëjë pikërisht me këtë: duke i bërë shërbimet qeveritare më të arritshme, duke forcuar besimin dhe duke siguruar që çdo komunitet të mund të lidhet më mirë me institucionet publike.
Mbretëria e Bashkuar është krenare që mbështet Kosovën së bashku me Zvicrën dhe IOM-in, ndërsa ajo vazhdon të ndërtojë institucione më të forta dhe më gjithëpërfshirëse për të gjithë njerëzit e saj dhe të përparojë të ardhmen e saj euroatlantike”, ka shtuar tutje./Lajmi.net/