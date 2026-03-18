Ambasadori austriak për ngjarjen tragjike në Vjenë: Ngushëllimet më të sinqerta për familjet e viktimave

Lajme

18/03/2026 16:59

Kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, priti sot në takim ambasadorin e Austrisë në Kosovë, Georg Schnetzer.

Me rastin e humbjen tragjike të tre kosovarëve në vendin e punës në Vjenë, Schnetzer shprehu ngushëllimet për vdekjen e tyre, duke ndarë dhimbjen dhe shqetësimin e përbashkët për këtë tragjedi.

Gjatë takimit, sipas komunikatës për media, u bisedua edhe për marrëdhëniet e mira ndërmjet Kosovës dhe Austrisë, si dhe për mundësitë e zgjerimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe parlamentar.

“Kryetarja Haxhiu shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Austrisë ndaj Kosovës dhe theksoi rëndësinë e thellimit të mëtejshëm të partneritetit mes dy vendeve”.

