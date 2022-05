Ambasadori amerikan i takon disa politikanë serbë të Kosovës

Këtë e ka bërë të ditur vet ambasadori me anë të një postimi në Tëitter, në të cilin shihet se të pranishëm ishin politikanët Rada Trajkoviq, Nenad Rashiq, si dhe drejtori i RTV MIR, Nenad Radosavljeviq, shkruan lajmi.net.

“Diversiteti i Kosovës është ndër pikat më të forta të saj. Është mirë të dëgjosh nga zëra të ndryshëm që përfaqësojnë komunitetin serb të Kosovës dhe të diskutosh se si liderët e komunitetit duke punuar së bashku mund të sigurojnë që Kosova të sjellë rezultate për të gjithë qytetarët e saj”, ka shkruar Hovenier.

Kosovo’s diversity is among its greatest strengths. Great to hear from diverse voices representing the Kosovo-Serb community & discuss how community leaders working together can ensure Kosovo delivers for all its citizens. pic.twitter.com/SKZLiRRIj5

