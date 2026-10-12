Ambasada e SHBA-së njofton për vizitën e senatorëve, publikon fotografi edhe nga takimi me Kurtin
Ambasada e SHBA-së u uroi mirëseardhjen në Kosovë senatorëve Jeanne Shaheen dhe Dick Durbin pasditen e sotme. Të shoqëruar nga e ngarkuara me punë të përkohshme Bell, senatorët u takuan me presidenten Justin Shiroka-Pula dhe kryeministrin Albin Kurti. Ambasada e SHBA-së publikoi edhe fotografi. Ndryshe, presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, nderoi senatoren…
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Ambasada e SHBA-së u uroi mirëseardhjen në Kosovë senatorëve Jeanne Shaheen dhe Dick Durbin pasditen e sotme. Të shoqëruar nga e ngarkuara me punë të përkohshme Bell, senatorët u takuan me presidenten Justin Shiroka-Pula dhe kryeministrin Albin Kurti.
Ambasada e SHBA-së publikoi edhe fotografi.
Ndryshe, presidentja e Republikës së Kosovës, Justina Shiroka Pula, nderoi senatoren Jeanne Shaheen Medaljen Presidenciale të Meritave, për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Republikës së Kosovës dhe kontributin në forcimin e sigurisë, ruajtjen e paqes dhe promovimin e stabilitetit në rajon. Ajo kërkoi rikthimin e dialogut strategjik me SHBA-në.