Alpinisti amerikan ngjitet pa litarë në ndërtesën më të lartë të Tajvanit
Alpinisti amerikan Alex Honnold u ngjit në rrokaqiellin Taipei 101 pa litarë apo rrjeta sigurie të dielën, i ndjekur nga mijëra tifozë që brohorisnin dhe përqafonin ndërsa ngjitej në njërën nga ndërtesat më të larta në botë. “Sëmundje”, tha Honnold ndërsa arriti në majën e ndërtesës më të lartë të Tajvanit pas ngjitjes së tij…
Sport
Alpinisti amerikan Alex Honnold u ngjit në rrokaqiellin Taipei 101 pa litarë apo rrjeta sigurie të dielën, i ndjekur nga mijëra tifozë që brohorisnin dhe përqafonin ndërsa ngjitej në njërën nga ndërtesat më të larta në botë.
“Sëmundje”, tha Honnold ndërsa arriti në majën e ndërtesës më të lartë të Tajvanit pas ngjitjes së tij 91-minutëshe “solo të lirë”, e cila u organizua dhe u transmetua drejtpërdrejt nga Netflix.
“Çfarë mënyre e bukur për të parë Taipein”, u tha ai gazetarëve pas misionit të tij, i cili u shty me një ditë për shkak të motit të lagësht, raporton Reuters.
Taipei 101, 508 metra e lartë (1,667 këmbë), e cila dominon horizontin e qytetit dhe është një atraksion i madh turistik, ishte ndërtesa më e lartë në botë nga viti 2004 deri në vitin 2010, një kurorë që aktualisht mbahet nga Burj Khalifa në Dubai.
Ngjitja, pa pajisje sigurie, u zhvillua me mbështetjen dhe lejen e plotë të Taipei 101 dhe qeverisë së qytetit.
Honnold tha se dikur kishte menduar të ngjitej në strukturë pa leje.
“Por pastaj, nga respekti për ndërtesën dhe respekti për të gjithë njerëzit në ekip që më kishin lejuar qasje për ta parë, thashë, sigurisht që nuk do ta vjedh këtë, do t’i respektoj njerëzit dhe do të shohim nëse do të zgjidhet ndonjëherë”.