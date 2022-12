Aliu: Vetëm moti i ligë mund t’i ndal projektet në veri të vendit

Ministri i Infrastrukturës, Luburn Aliu ka thënë se vetëm moti i keq ose koha e pafavorshme mund ta ndal realizimin e projekteve në katër komunat veriore.

Ai tha se komunat në atë pjesë kanë refuzuar të bashkëpunojnë lidhur me infrastrukturën atje.

Ministri Aliu në seancën parlamentare, duke iu përgjigjur deputetes Ganimete Musliu, tha se qeveria e ka në prioritet realizimin e projekteve infrastrukturore në pjesën e veriore, që sipas tij, disa prej tyre kanë përfunduar.

“Atë që mund të ndal këto ditë, mund të jetë eventualisht prishja e motit. Por, përderisa do të ketë vazhdim të punimeve në ditët në vijmë do të kryhet edhe ajo pjesë. Po ashtu janë edhe projekte të tjera të cilat janë në pjesën veriore që janë kryer me suksese gjatë këtyre ditëve. E imja është që të bëjë këtu një zotim që të kemi në prioritet dhe në baza ditore interesohemi dhe të shohim progresin këtyre projekteve në pjesën veriore në të dyja anët, edhe në pjesën nga Zubin Potoku dhe në pjesën tjetër nga Zveçani dhe Leposaviqi”, theksoi ai.