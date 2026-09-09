Ngërçi i votimit të nënkryetarëve, Zemaj: Lojë politike e VV-së, në bashkëpunim me Sllavko Simiqin

Deputeti i LDK-së, Armend Zemaj ka akuzuar VV-në se në bashkëpunim me Listën Serbe e kanë shkaktuar ngërçin e ri në Kuvend. Konstituimi i Kuvendit ka mbetur tek mënyra e votimit të nënkryetarëve, transmeton lajmi.net. Kjo pasi në propozimin që e bëri Igor Simiq tha se e propozon Sllavko Simiqin për nënkryetar të Kuvendit në…

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09/09/2026 13:19

Deputeti i LDK-së, Armend Zemaj ka akuzuar VV-në se në bashkëpunim me Listën Serbe e kanë shkaktuar ngërçin e ri në Kuvend.

Konstituimi i Kuvendit ka mbetur tek mënyra e votimit të nënkryetarëve, transmeton lajmi.net.

Kjo pasi në propozimin që e bëri Igor Simiq tha se e propozon Sllavko Simiqin për nënkryetar të Kuvendit në emër të popullit serb.

“Unë ju thash në hyrje të Kuvendit që këto janë lojëra politike të VV-së, para se të filloj seanca. Kjo gjendje e krijuar është një moment i njohur edhe nga e kaluara, kjo politikë, ky popullizëm dhe kjo lojë e dyfishtë që e bëjnë me bashkëpunëtorin e tyre Sllavko Simiq.”, tha Zemaj./lajmi.net/

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