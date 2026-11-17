Albert Krasniqi për Gjykatën Speciale: Është pikërisht ajo që tha Thaçi, politikë
Albert Krasniqi nga “Demokracia Plus”, ka kritikuar Gjykatën Speciale, duke thënë se është organizatë që ka për qëllim të dënojë luftën e UÇK-së. Ai ka thënë se është pikërisht ajo që tha Thaçi “kjo gjykatë është politikë dhe jo drejtësi”. “Këtu nuk ka pasur kurrfarë përpjekje për të ndikuar në dëshmitarë. Është ajo që e…
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Albert Krasniqi nga “Demokracia Plus”, ka kritikuar Gjykatën Speciale, duke thënë se është organizatë që ka për qëllim të dënojë luftën e UÇK-së.
Ai ka thënë se është pikërisht ajo që tha Thaçi “kjo gjykatë është politikë dhe jo drejtësi”.
“Këtu nuk ka pasur kurrfarë përpjekje për të ndikuar në dëshmitarë. Është ajo që e tha Thaçi kjo është politikë nuk është drejtësi. Kjo organizatë ka për qëllim me dëmtu luftën e UÇK-së”, ka thënë ai.