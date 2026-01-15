Alba flet për Limin dhe Dolcen: Ndihem e shkatërruar, s’është e lehtë t’i shoh bashkë

Sonte në Darkën e të Nominuarve Alba ka folur në lidhje me raportin e Limit me Dolcen. Ajo është shprehur se ndihet e shkatërruar dhe se nuk e ka të lehtë t’i shoh ata bashkë. “Unë nuk e mohoj ndjesinë time, ndihem e shkatërruar totalisht, nuk është e lehtë që t’i shoh at vazhdimisht në…

15/01/2026 23:09

Sonte në Darkën e të Nominuarve Alba ka folur në lidhje me raportin e Limit me Dolcen.

Ajo është shprehur se ndihet e shkatërruar dhe se nuk e ka të lehtë t’i shoh ata bashkë.

“Unë nuk e mohoj ndjesinë time, ndihem e shkatërruar totalisht, nuk është e lehtë që t’i shoh at vazhdimisht në shtëpi”, u shpreh Alba.

