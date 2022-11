Aktori kosovar ironizon me deklaratën e Fatmire Kollçakut lidhur me taksistin Fatmire Mulhaxha-Kollçaku, deputete e VV-së ka treguar një histori tjetër me një taksist në Shkup të Maqedonisë së Veriut. Teksa ka folur edhe për rastin e parukieres, Mulhaxha-Kollçaku ka rrëfyer rastin tjetër me taksistin shqiptar i cili i ka thënë asaj se para se të bie të flej, gjithmonë e shikon videon e kryeministrit Kurti…