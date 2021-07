Aktori i famshëm gjendet pa shenja jete në shtëpinë e tij

Foto: Seven Studios

Aktori televiziv, i cili luajti në ‘sapunin australian’ së bashku me Melissa George, u gjet i vdekur në shtëpinë e tij në Glenhaven, afër Sidneit të shtunën, shkruan “The Sun”.

Policët e gjetën aktorin pas një kontrolli të mirëqenies policore.

Policia e Uellsit të Ri Jugor tha se vdekja e tij nuk po trajtohet si e dyshimtë, raporton News.com.au.

Një raport po përgatitet për zyrën e mjekut.

Në deklaratë nga familja e aktorit thotë: “Ne e humbëm Dieter-in tonë të bukur, të talentuar, qesharak, të komplikuar dhe të dashur të shtunën në mëngjes, transmeton lajmi.net.

“Ai ka lënë një vrimë masive në jetën tonë dhe bota jonë kurrë nuk do të jetë e njëjtë.

“Mendimet tona shkojnë për të gjithë ju që e keni njohur atë, e keni dashur atë ose keni punuar me të gjatë viteve.”

Brummer luajti në Home and Away midis 1992 dhe 1996.

Aktori, i cili lindi në 1976, ishte vetëm një adoleshent kur mori rolin e djalit të keq Shane Parrish.

Ai u shfaq në shfaqje së bashku me aktoren Melissa George, e cila luante Angel Brooks.

Brummer u bë një zemërmirë në të gjithë botën, por pavarësisht kimisë së tij në ekran me George, është raportuar se dyshja nuk u zhvillua në jetën reale.

Në vitin 2014, Brummer i tha revistës Australiane TV Week se ai nuk ishte “krenar” për aktrimin e tij në sapun.

Ai tha: “Nga klipet që kam parë në YouTube, është e vështirë të mos anulohem”.

Një zëdhënës i Kanalit 7 tha: “Home and Away dhe Channel 7 janë thellësisht të pikëlluar kur dëgjuan për vdekjen e Dieter Brummer.

“Dieter ishte një anëtar i aktorëve shumë të dashur për Home and Away dhe festohej nga audienca australiane dhe ndërkombëtare për portretizimin e tij me çmime të Shane Parrish.

“Ne i dërgojmë ngushëllimet tona të sinqerta familjes dhe miqve të Dieter gjatë kësaj kohe shumë të vështirë.”/Lajmi.net/