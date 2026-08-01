​Aksion në kërkim të dy motoristëve të humbur në zonën e Jezercit

Departamenti i motoristëve i Shoqatës së Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim është angazhuar në një aksion kërkimi të dy motoristëve të humbur në zonën e Jezercit. “Ekipet tona janë në terren dhe po punojnë intensivisht për lokalizimin e tyre. Shpresojmë që shumë shpejt motoristët të gjenden dhe të kthehen të sigurt”, thuhet në njoftimin e…

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01/08/2026 22:52

Departamenti i motoristëve i Shoqatës së Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim është angazhuar në një aksion kërkimi të dy motoristëve të humbur në zonën e Jezercit.

“Ekipet tona janë në terren dhe po punojnë intensivisht për lokalizimin e tyre. Shpresojmë që shumë shpejt motoristët të gjenden dhe të kthehen të sigurt”, thuhet në njoftimin e Shoqatës së Kosovës për Kërkim dhe Shpëtim.

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