Aksion antidrogë në Suharekë: Sekuestrohet heroinë, dy të dyshuar në pranga
Gjatë ditës së sotme është zhvilluar një aksion i suksesshëm antidrogë.
Sipas zëdhënësit të Policisë së Kosovës, Daut Hoxha, gjatë këtij operacioni është sekuestruar rreth 1 kilogram substancë e dyshuar narkotike e llojit heroinë. Po ashtu, janë arrestuar dy persona të dyshuar për përfshirje në këtë aktivitet kriminal.
Në kuadër të operacionit janë kontrolluar tri lokacione në rajonin e Suharekës, ku janë gjetur dhe sekuestruar katër armë zjarri, një armë gjuetie, si dhe një sasi e konsiderueshme municioni dhe substancash narkotike.
Të gjitha veprimet janë ndërmarrë në koordinim të ngushtë me Prokurorinë Themelore në Prizren.
“Policia e Kosovës, përkatësisht njësitet e antidrogës, mbetet e përkushtuar në luftimin dhe parandalimin e veprimtarive kriminale që lidhen me substancat narkotike”, tha ndër të tjera Hoxha.