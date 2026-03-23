Aksion antidrogë në Suharekë: Sekuestrohet heroinë, dy të dyshuar në pranga

Gjatë ditës së sotme është zhvilluar një aksion i suksesshëm antidrogë. Sipas zëdhënësit të Policisë së Kosovës, Daut Hoxha, gjatë këtij operacioni është sekuestruar rreth 1 kilogram substancë e dyshuar narkotike e llojit heroinë. Po ashtu, janë arrestuar dy persona të dyshuar për përfshirje në këtë aktivitet kriminal. Në kuadër të operacionit janë kontrolluar tri…

23/03/2026 22:50

Sipas zëdhënësit të Policisë së Kosovës, Daut Hoxha, gjatë këtij operacioni është sekuestruar rreth 1 kilogram substancë e dyshuar narkotike e llojit heroinë. Po ashtu, janë arrestuar dy persona të dyshuar për përfshirje në këtë aktivitet kriminal.

Në kuadër të operacionit janë kontrolluar tri lokacione në rajonin e Suharekës, ku janë gjetur dhe sekuestruar katër armë zjarri, një armë gjuetie, si dhe një sasi e konsiderueshme municioni dhe substancash narkotike.

Të gjitha veprimet janë ndërmarrë në koordinim të ngushtë me Prokurorinë Themelore në Prizren.

“Policia e Kosovës, përkatësisht njësitet e antidrogës, mbetet e përkushtuar në luftimin dhe parandalimin e veprimtarive kriminale që lidhen me substancat narkotike”, tha ndër të tjera Hoxha.

Artikuj të ngjashëm

March 23, 2026

Belgjika nxjerr ushtrinë në rrugë për mbrojtjen e objekteve izraelite pas...

March 23, 2026

Ditët vendimtare për Kuvendin, Kushtetuesja ende po shqyrton dekretin për zgjedhje...

March 23, 2026

Ymeri kritikon Kurtin për menaxhimin e çmimeve: Qeveria nuk po ndërhyn...

March 23, 2026

Irani mohon bisedimet me SHBA-në, ndërsa Trump pretendon “pika kryesore të...

March 23, 2026

Trump: Gjërat po shkojnë shumë mirë me Iranin

March 21, 2026

Fajin nuk e ka Dekreti ligjor, fajin e ka vullneti i...

