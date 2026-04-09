Aksidentohen dy vetura në Vlorë, lëndohen katër persona
Një aksident rrugor ka ndodhur mëngjesin e kësaj të enjte në aksin rrugor Vlorë-Kuç në Shqipëri. Në vendin e quajtur “Ura e Laskos”, dy makina janë përplasur me njëra-tjetrën. Katër persona mbetën të lënduar nga ky aksident. Sipas Policisë së Shqipërisë të lënduarit janë transportuar për ndihme mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
