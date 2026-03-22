Aksident me fatalitet në Vlorë, dy të vdekur e një i lënduar rëndë
Një aksident me fatalitet ka ndodhur sot në aksin Vlorë–Kotë në Shqipëri.
Si pasojë e përplasjes së fortë, dyshohet se drejtuesit e dy automjeteve kanë humbur jetën në vendngjarje, raporton Euronews.al.
Ndërkaq, një person i tretë raportohet të ketë mbetur i lënduar rëndë dhe është dërguar me urgjencë në spital.
Në vendngjarje kanë arritur shërbimet e policisë dhe grupi hetimor për të zbardhur rastin.