Punime në rrjet, KEDS tregon ku do të ketë ndërprerje të rrymës të premten

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se të premten, më 09.10.2026, do të kryhen punime për siguri të sistemit energjetik. Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Ky është orari sipas rajoneve. Prishtina Punime të domosdoshme për siguri të sistemit Nga TS 35/10kV…

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08/10/2026 23:57

Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike në Kosovë (KEDS) ka njoftuar se të premten, më 09.10.2026, do të kryhen punime për siguri të sistemit energjetik.

Si rezultat i kësaj, në disa lokalitete do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike.

Ky është orari sipas rajoneve.

Prishtina

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga TS 35/10kV Besia do të ndërpritet:

Dalja 10kV J04 Luzhan (kodi: 10013011) nga ora 10:00 deri ora 15:30

Vendet: Prugovci-1(te Villa Natyra Verbovct), Lupqi i Poshtëm, Vranidolli, Tenezhdolli. Kazerme e FSK në Vranidoll, Kanali Besi, Prugoc te Halili, Sallabajë,

Arsyeja: Mirëmbajtje Preventive – Pastrim i trasesë

Nga TS 35/2[kV] Fushë Kosova II

LP 10kV F.K.-Dalja nr 1 (kodi: 10012285] nga ora 11:00 deri 12:30

Vendet: Dardani, Rr. 11 Marsi, Rr. 17 Shkurti, Rr. Nëna Terezë, Rr. Pajazit Islami, Hajrullah Zymi, Haxhi Zeka, Rilindasit, Rr. 28 Nëntori, Rr. Ali Vitia, Rr. Sylejman Vokshi, Rr. Xhemajl Mustafa, Rr. Zahir Pajaziti, Rramir Elmazi, Drenas 2, Rr. Gani Krelani, Rr. Kuvendi I Lezhës, Xhemajl Mustafa, Rr. Pajtim Islami, Tahir Zemaj, Rr. Feronikelit, Rr. Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, Shefki Kuleta, Dardani Euro Invest, Rr. Ilir Konusheci, Rr. Çajupi

Arsyeja: Rregullimi i sustës së ndërprerësit

Punime nga palët e treta

Nga TS 35/20[kV] Fushë Kosova II

LP 20kV F.K-Dalja nr 3 (kodi: 10012284) nga ora 10:00 deri 14:00

Vendet: Haxhi Zeka, Islam Sllamniku, Ismail Sllamniku, Ismajl Sllamniku, Rr. 28 Nëntori, Rr. Pajazit Islami, Rr. Rexhep Luci, Rr. 17 Shkurti, Myzafere Ramadani, Rr. Haxhi Sadriu, Rr. Haxhi Zeka, Struga, Rr. Naser Sekiraqa, Vjosa

Arsyeja: Realizimi i punimeve sipas projektit të aprovuar.

Peja

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga TS 110/10[kV] Deçani do të ndërpritet:

Dalja 10[kV] Barani (kodi: 53000002) nga ora 11:00 deri 15:00.

Vendet: Berani, Prapaqani, Berliqi, Krushevci i ri, Rashiqi, Gjocajt, Turjaka e Ulët, Vranoci i Madh, Vranoci i Vogël, Barani i Ulët, Qallapeku, Kusoriqi, Llugagjit, Buqani.

Arsyeja: Testimi i sistemit SCADA në stabilimentin Barani.

Ferizaj

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga NS 35/10(20)[kV] Magure do të ndërpritet: Dalja 10[kV] J05 Fshatrat- Magure (kodi: 41048002 ) nga ora 10:00 deri 15:30 Vendet: Fshatrat: Blinajë (një pjesë), Dorajë e Madhe, Dobrajë e Vogël, Krojbardh (Dorajë e Madhe), Leshan(Gllanic) (një pjesë), Magurë, Medvec, Poturoc, Qylagë, Rrezja, Torinë dhe Vërshec.

Arsyeja: Pastrim i trasesë

Punime nga palët e treta

Nga NS 110/35/10[kV] Lipjani do të ndërpritet:

Dalja 10kV Drejtimi i Konjuhit (kodi: 41000004) nga ora 08:00 deri 14:00

Vendet: Lipjan (një pjesë), Konjuh,Pjesë e Banullës,Callapek, Bizneset përgjatë Magji. Prishtinë – Ferizaj

Arsyeja: Realizimi i punimeve sipas projektit të aprovuar.

Mitrovica

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga NS 110/10(20)kV Skenderaj do të ndërpritet:

Dalja 10kV J03 Turiqevci (kodi: 74000006) prej orës 10:00 deri në ora 11:00 prej orës 15:30 deri në ora 16:

Vendet: Llausha, Rakinica, Kopiliq i Epërm, Kllodernica, Turiqefc, Buroj, Vojnik, Izbica, Ozrim, Kopiliq i Ulët, Aqarevë

Arsyeja: Manipulim me ndarësa

NS 110/10(20)kV Skenderaj do të ndërpritet:

Nga Dalja 10kV J03 Turiqevci pa tension mbeten këta TS-a nga ora 10:00 deri 16:00

NS10/04kV TS Izbic-2 Xhemajli (kodi: 74000006044)

NS10/04kV TS Izbic e vjetër-4 Baja (kodi: 74000006046)

NS10/04kV TS Izbic-3 (kodi: 74000006045)

Vendet: pjesërisht fshati Izbicë

Arsyeja: Realizimi i punimeve në kuadër të projektit

Gjakova

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga NS 35/10[kV] Malisheva do të ndërpritet:

Dalja 20[kV] J03 Bellanica (kodi: 82082055) nga ora 09:00 deri 09:30.

Vendet: Rrugët: Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator), fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik, Temeqinë.

Arsyeja: Mirëmbajtje Preventive – Pastrim i trasesë

Punime në projekte investive

Nga NS 35/10[kV] Xërxa do të ndërpritet:

Dalja 10kV J08 Fortesa (kodi: 82081009) nga ora 09:00 deri në ora 17:00

Vendet: Bellacërk, Sapniq, Fortesë.

Arsyeja: Ndërrimi i përçuesit dhe konzollave në kuadër të “LOT 22_2022_Sopniqi”.

Punime nga palët e treta

Nga TS 35/10(20)kV Gjakova III do të ndërpritet:

Dalja 10kV J11 Elektrokosova (kodi: 81084020) nga ora 09:00 deri 09:30 dhe nga ora 16:00 deri 16:30

Vendet: Rrugët: Ali Pashë Tepelena, Armand Pier Pailand, Fan Stilian Noli, Ferhat Binishi,

Ismail Qemali, Marin Barleti, Mbretresha Teuta, Musa Zajmi, Naum Veqilhargji,

Nënë Tereza dhe Selman Riza.

Arsyeja: Testimi i Mbrojtjes Rele

TS 35/10(20)kV Gjakova III

Nga Dalja 10kV J11 Elektrokosova do të ndërpritet: nga ora 09:00 deri 16:30

NS10/04kV TS17 (kodi: 81084020409)

Vendet: Rrugët: Ali Pashë Tepelena, Armand Pier Pailand, Fan Stilian Noli, Ferhat Binishi,

Ismail Qemali, Marin Barleti, Mbretresha Teuta, Musa Zajmi, Naum Veqilhargji,

Nënë Tereza dhe Selman Riza.

Arsyeja: Realizimi i punimeve sipas projektit të aprovuar, ndërrimi i panelit të tensionit të ulët.

Gjilan

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Nga TS Gjilani II 35/10 [kV] do të ndërpritet:

Dalja 10 kV J05 Frigoriferi me Kod 60061005 nga ora 09:00 deri 12:00 Vendet: te Bazeni, rr. Shyt Mareci, rr. Rukije Haliti, rr. Metush Krasniqi, rr. Fehmi Agani, rr. Fatmir Ibishi, rr. Brigadat e UÇK-së, Qarkore

Arsyeja: Vendosja e shtyllës së TM

Punime në projekte investive

Nga NS 35/10kV Kllokot do të ndërpritet:

Dalja 10kV J11 Pozhorani (kodi: 61065014) nga ora 09:00 deri 16:00

Vendet: . Fshatrat: Fshati i Ri, Pozharan dhe Ramjan.

Arsyeja: Ndërrimi i transformatorit 400 kVA te xhamija për projektin LOT 24-GJILANI-RAMJANI-L-22-24-04-4-13.

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