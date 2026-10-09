Afrona Dika në pritje të ëmbël, publikon foto me barkun e rrumbullakosur

Afrona Dika po kalon ditë të ëmbla me shtatzëni. Bukuroshja shqiptare ka marrë nurin e këtij procesi të rëndësishëm, derisa ka nisur numërimin e ditëve deri në lindje. Ajo ka publikuar një foto me barkun e rrumbullakosur, derisa vëmendjen e merr bukuria e saj. Ndonëse ka shtuar pak peshë, ajo duket për mrekulli.

ShowBiz

09/10/2026 22:29

Afrona Dika po kalon ditë të ëmbla me shtatzëni.

Bukuroshja shqiptare ka marrë nurin e këtij procesi të rëndësishëm, derisa ka nisur numërimin e ditëve deri në lindje.

Ajo ka publikuar një foto me barkun e rrumbullakosur, derisa vëmendjen e merr bukuria e saj.

Ndonëse ka shtuar pak peshë, ajo duket për mrekulli.

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