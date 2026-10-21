Adri dhe Iliriana bëhen me makinë të re luksoze

Çifti i njohur i skenës muzikore shqiptare, Adri dhe Iliriana, kanë tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një fotografi të re të publikuar në rrjetet sociale. Këtë herë, ata kanë ndarë një moment pranë veturës së tyre të re, një BMW X6 xDrive40d e vitit 2026, e cila bie në sy me ngjyrën e bardhë dhe…

ShowBiz

21/10/2026 10:46

Çifti i njohur i skenës muzikore shqiptare, Adri dhe Iliriana, kanë tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një fotografi të re të publikuar në rrjetet sociale.

Këtë herë, ata kanë ndarë një moment pranë veturës së tyre të re, një BMW X6 xDrive40d e vitit 2026, e cila bie në sy me ngjyrën e bardhë dhe dizajnin elegant.

Në fotografinë e publikuar, dy këngëtarët shfaqen së bashku pranë automjetit luksoz, duke ndarë me publikun një tjetër moment nga jeta e tyre personale.

BMW X6 është një nga modelet SUV të markës gjermane që dallohet për pamjen sportive, linjat dinamike dhe përmasat e mëdha, duke kombinuar elegancën me karakterin e fuqishëm.

Adri dhe Iliriana, të cilët kanë ndërtuar një emër në muzikën shqiptare, shpesh marrin vëmendje edhe përmes postimeve të tyre jashtë angazhimeve artistike.

Kësaj radhe, ishte vetura e re ajo që mori vëmendjen, duke u bërë pjesë e fotografisë që çifti zgjodhi të ndajë me ndjekësit e tyre.

Ky investim i tyre vjen për shkak të punës së madhe dhe angazhimit që dyshja kanë në profesionin e tyre, muzikë. 

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