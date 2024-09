Abdullahu i PDK-së konsideron se gjendja e prezantuar nga pushteti në veri është gënjeshtër

“Sipas pushtetarëve çdo gjë në veri po shkon si sahat. Çdo gjë dje ka qenë shumë keq dhe çdo gjë sot atje është shumë mirë. Këta pushtetarë janë në garë mes veti se kush po e paraqet më mirë këtë ‘gjendje ideale’ atje. Prej targave e deri te ajo se, atje s’ka më asnjë kriminel, duhet faleminderu kësaj Qeverie, trumbetojnë ata. A thu pse kaq shumë janë aktivizuar vuvuzela të VV-së për këtë temë? Qe pse. Sepse kur këta të njëjtit do ta pranojnë edhe me nënshkrim asociacionin do të thonë se, atje tash është çdo gjë në rregull, çdo gjë e Kosovës pra e institucioneve tona, s’ka asgjë të Serbisë, prandaj asociacioni do të jetë “made in Kosova”. Kështu sa më e mirë të paraqitet gjendja në veri tani aq më shumë amortizohet e keqja që shkaktohet nga pranimi i asociacionit. Rrena në politikë është e keqe, sidomos kur hahet për të vërtetë”, ka shkruar ai.