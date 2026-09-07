Seanca e 9 shtatorit, Ramush Haradinaj: Është jo kushtetuese, VV na i ka djegë mandatet, nuk jemi deputetë
Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, tha se mandatet e deputetëve janë djegur dhe çdo veprim i deputetëve është jokushtetues, kur u pyet për seancën e thirrur me datën 9 shtator. I ftuar në Canape në T7, Haradinaj tha; “partia fituese që nuk e ka konstituu kuvendin, mandatet e deputetëve janë djegur, shpenzimet…
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Ramush Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, tha se mandatet e deputetëve janë djegur dhe çdo veprim i deputetëve është jokushtetues, kur u pyet për seancën e thirrur me datën 9 shtator.
I ftuar në Canape në T7, Haradinaj tha; “partia fituese që nuk e ka konstituu kuvendin, mandatet e deputetëve janë djegur, shpenzimet në zgjedhje janë djegë…”.
Ai tha se me shku në seancë pa mandat kushtetues “nuk lejohet”.
“Ne nuk jemi deputetë, unë skam mandat më, me shku me një seancë pa mandat kushtetues nuk lejohet. Mandati i parë është djegë, edhe mandati i dytë është djegë të shtunën me 5 shtator, cdo veprim që marrim është jokushtetues”, tha Haradinaj në Canape.