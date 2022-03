“A po të duket kjo bazë ushtarake?”, shpërthen në intervistë Klitschko

Së fundmi në një intervistë të dhënë në terren për mediat e huaja, Klitschko reagon me të drejtë ashpër ndaj një pyetje të gazetarit për sulmet ruse.

Teksa po tregonte për situatën aktuale në Kiev, një nga gazetarët i thotë se “Rusia po godet vetëm objektiva ushtarake”, menjëherë ish kampioni i boksit ndalon duke parë në mënyrë të çuditshme gazetarin e më pas shpërthen.

“Budallallëqe, më falni. Të duken këto objektiva ushtarake? Ku janë objektivat ushtarake?”, me Klitschko që tregon pallatet e goditura nga predhat ruse.

Videoja është bërë virale me reagimin e tij ndaj gazetarit.

One of the all-time greatest interviews. pic.twitter.com/D7HqCeDNdy

— Philip Crowther (@PhilipinDC) March 16, 2022