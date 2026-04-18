A po largohet ShBA nga NATO? – Kjo është përgjigja e Mark Rutte
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka hedhur poshtë spekulimet se SHBA-ja po e përfundon anëtarësimin e saj në aleancën e NATO-s.
“Unë nuk e shoh SHBA-në duke u larguar nga NATO,” tha Rutte në një intervistë për edicionin e së dielës të gazetës gjermane Die Welt.
Shefi i NATO-s tha gjithashtu se nuk e vë në dyshim mbrojtjen bërthamore të SHBA-së ndaj Evropës.
“Ombralla bërthamore amerikane është garantuesi përfundimtar i sigurisë këtu në Evropë. Dhe jam i bindur se do të mbetet e tillë,” tha Rutte.
Çfarë ka thënë Trump për largimin nga NATO?
Kritikat e fundit të presidentit amerikan Donald Trump ndaj NATO-s kanë ngjallur frikë se Uashingtoni mund të tërhiqet nga aleanca transatlantike me 32 anëtarë.
I pyetur nëse do ta rishikonte anëtarësimin e SHBA-së pas luftës me Iranin, Trump i tha gazetës britanike The Telegraph:
“Po, do të thosha se është përtej rishikimit. Unë kurrë nuk u ndikova nga NATO. Gjithmonë e kam ditur se ata ishin një tigër prej letre, dhe (Presidenti rus Vladimir) Putin gjithashtu e di këtë.”
Një president amerikan ka nevojë për miratimin e dy të tretave të Senatit për të tërhequr SHBA-në nga NATO — një skenar që konsiderohet shumë i pamundur.
Rutte thotë se e kupton frustrimin e Trumpit me NATO-n
“Presidenti Trump është qartësisht i zhgënjyer me disa anëtarë të NATO-s,” i tha Rutte gazetës Die Welt, duke shtuar: “Unë e kuptoj frustrimin e tij.”
Këto deklarata përsëritën atë që Rutte kishte thënë pas takimit me Trump në Shtëpinë e Bardhë javën e kaluar, pas armëpushimit dyjavor mes SHBA-së dhe Iranit.
“Ai është qartësisht i zhgënjyer me shumë aleatë të NATO-s, dhe unë mund ta kuptoj pikën e tij,” i tha Rutte transmetuesit amerikan CNN.
“Ky ishte një diskutim shumë i drejtpërdrejtë, shumë i hapur, por gjithashtu një diskutim mes dy miqsh të mirë,” shtoi Rutte, i cili është quajtur “shushurimësi i Trumpit”.
Në një postim në Truth Social pas takimit, Trump shkroi me shkronja të mëdha se “NATO nuk ishte aty kur kishim nevojë për ta, dhe nuk do të jenë aty nëse do të kemi nevojë përsëri.”
Rutte kërkon forcim të industrisë së mbrojtjes në Evropë
Rutte i tha gazetës Die Welt se gjatë takimit me Trump më 8 prill ai kishte diskutuar gjithashtu për përfitimet që Uashingtoni merr nga aleanca.
“Evropa dëshiron të marrë një rol më të madh në NATO. Kjo është një lajm i mirë. Është një zhvillim nga një varësi jo e shëndetshme drejt një aleance transatlantike të bazuar në partneritet të vërtetë,” tha Rutte.
Shefi i NATO-s vuri në dukje se evropianët dhe kanadezët tashmë po i rrisin dukshëm përpjekjet e tyre. “Gjermania po jep shembull për shumë aleatë në këtë drejtim.”
Rutte shtoi se është i bindur se aleanca transatlantike do të forcohet nëse ky trend vazhdon. “Dhe një NATO më e fortë do të thotë një botë më e sigurt për të gjithë ne.”