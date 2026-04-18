Irani del me njoftim: Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur derisa të hiqet bllokada amerikane ndaj porteve iraniane
Ngushtica e Hormuzit do të mbetet e mbyllur derisa të hiqet bllokada amerikane ndaj porteve iraniane, ka njoftuar Marina e Gardës Revolucionare të Iranit nëpërmjet mediave shtetërore iraniane.
Kjo vjen pas paralajmërimit të marinës që të gjitha anijet të qëndrojnë të ankoruara rreth ngushticës, pasi çdo afrim do të konsiderohej bashkëpunim me “armikun”.
Ngushtica ka qenë në fakt e mbyllur nga Irani për pjesën më të madhe të luftës, por u rihap shkurtimisht dje përpara se Irani të ndryshonte vendim
Çdo mbyllje e qëndrueshme do të ndikonte në tregun global të naftës, me një të pestën e naftës dhe gazit të lëngshëm në botë që normalisht kalon nëpër rrugët ujore.
Çmimet kishin rënë ndjeshëm pasi Irani njoftoi rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe kishin qenë dukshëm më të ulëta që kur hyri në fuqi marrëveshja dyjavore e armëpushimit SHBA-Iran.
Por bota ka humbur tashmë më shumë se 50 miliardë dollarë naftë të papërpunuar që nga fillimi i luftës, sipas agjencisë së lajmeve Reuters dhe analistëve